Durante un’intervista con Variety è tornato a parlare del film in solitario su Batman che dirigerà paragonandolo a

Queste le sue parole:

Quello che vedo in Batman e che trovo così interessante è che, in un certo senso, mi ricorda Cesare. È un personaggio con un passato turbolento che fa i conti con se stesso per cercare di fare la cosa giusta in un mondo imperfetto, in un mondo corrotto. Tutto ciò mi regala una grande occasione dal punto di visto della narrazione.

Immagino la storia come un noir, i film dell’età d’oro erano storie di investigatori. Confido che, aggiungendo a ciò un tocco personale, ci sia la possibilità di creare qualcosa di molto emozionante.