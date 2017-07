Come vi abbiamo anticipato venerdì sera durante l’#ApesDay , la Sala Energia del cinema Arcadia di Melzo proietterà in esclusiva italiana in pellicola Large Format a 70mmdi Christopher Nolan.

Il film è stato girato in pellicola a 65mm e in parte con cineprese IMAX, e nel mondo verrà proposto nel formato originale solo in un numero limitato di cinema IMAX in grado di proiettare ancora in pellicola. Nel nostro paese sarà Arcadia a proporlo in pellicola Large Format 70mm (attenzione: non però in formato IMAX, nel nostro Paese l’unico IMAX in grado di proiettare in pellicola a 70mm è quello di Riccione e non propone più film); le prevendite partiranno il 5 luglio sul sito ufficiale mentre il film uscirà il 31 agosto (anche in lingua originale).