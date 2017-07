Ragazzino a chi?!

Lo scorso mese Chris Hemsworth, AKA Thor, aveva spazzato via in un video diffuso su Instagram le action figure dei suoi colleghi supereroi con l’ausilio Mjolnir in risposta alla sua esclusione dal cinecomic corale Captain America: Civil War. In quel frangente aveva definito il nuovo Spider-Man di Tom Holland “solo un ragazzino”.

Lo stesso Holland in un recente video fatto per Entertainment Weekly ha risposto alla provocazione del Dio del Tuono: “Farò una cosa simile a quella fatta da Chris Hemsworth, ma senza un look pazzesco, l’accento australiano e dei grandi bicipiti. Quello che so è che anche io posso brandire il martello. Chi è il ragazzino adesso?”

In attesa di vederli collaborare insieme in Avengers: Infinity War, ecco il video:

Just stumbled across a little secret Avengers rehearsal by the @therussobrothers Un post condiviso da Chris Hemsworth (@chrishemsworth) in data: 5 Giu 2017 alle ore 09:25 PDT

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.