a vincere il weekend negli Stati Uniti, e anche se in vista del Quattro Luglio ci si aspetta che il film d’animazione della Illumination Entertainment si mantenga in vetta alla classifica gli incassi del weekend confermano ancora una volta che nel 2017 il pubblico americano sta mostrando una certa stanchezza nei confronti dei franchise.

La pellicola ha infatti incassato 75.4 milioni di dollari in tre giorni, almeno dieci milioni sotto quanto raccolse il secondo film e decisamente sotto le previsioni della vigilia (questo comunque non gli impedirà di sfondare quota 100 milioni in cinque giorni). Le cose vanno decisamente meglio all’estero: sono 95.6 i milioni incassati in 46 territori nel weekend, per un totale di 116.9 milioni fuori dagli USA e 192.3 milioni in tutto il mondo.

Apre al secondo posto Baby Driver, con 21 milioni di dollari in tre giorni e un totale di 30 milioni in cinque giorni. È il miglior risultato di sempre per un film di Edgar Wright (che aveva floppato clamorosamente con i 10.6 milioni di Scott Pilgrim nel 2010). Anche a livello internazionale la pellicola se la passa abbastanza bene: 4.6 milioni di dollari solo in UK, per un totale di 6.8 milioni in una quindicina di territori e un incasso globale di 36.8 milioni di dollari (ne è costati 30).

Scende al terzo posto, perdendo il 62%, Transformers – l’Ultimo Cavaliere, con 17 milioni di dollari e un totale di 102 milioni di dollari. Altri 68 i milioni incassati fuori dagli USA, per un totale di 327.8 milioni in tutto il mondo: è un buon risultato in due settimane di sfruttamento, ma ben lontano dai fasti di altri capitoli del franchise di Michael Bay.

Al quarto posto Wonder Woman continua la sua corsa con 15.5 milioni di dollari, salendo a ben 346.1 milioni di dollari (è il terzo maggiore incasso di sempre per un film DC negli Stati Uniti) e superando i 700 milioni in tutto il mondo.

Chiude la top-five Cars 3, che con 9.5 milioni di euro e un totale di 120 milioni di dollari negli USA (173 nel mondo) dimostra ancora una volta che i sequel non hanno la spinta che avevano in passato. Va detto che nel caso di Cars, la Disney guadagna molto più dal merchandise che da altro.

Apre al sesto posto The House, con soli 9 milioni di dollari in tre giorni: si tratta di un risultato al di sotto delle aspettative, il peggiore di sempre per un film con Will Ferrell uscito in un gran numero di copie. Settimo posto per 47 Meters Down, con 4.6 milioni di dollari e 32.5 milioni complessivi, mentre sale all’ottavo posto The Beguiled di Sofia Coppola, che dopo l’esordio in limitata scala la classifica e incassa 3.2 milioni di dollari, ottenendo la terza miglior media della top-10. Nona posizione per La Mummia, con 2.7 milioni di dollari e 74 milioni complessivi (350 nel mondo, gli incassi internazionali salvano il Dark Universe della Universal), mentre al decimo posto Pirati dei Caraibi: la Vendetta di Salazar incassa 2.4 milioni di dollari e sale a 165 milioni complessivi, e supera i 700 nel mondo.

Da notare infine gli 1.67 milioni di dollari di The Big Sick: il film della Lionsgate, uscito in 71 cinema, ottiene la media di ben 23mila dollari per sala e si piazza al dodicesimo posto, per un totale di 2.2 milioni raccolti finora.