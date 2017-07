Alcune indiscrezioni, non ancora confermate, vedrebbero possibile un’ apparizione di Nick Fury, interpretato da, in

Christopher Marc di Omega Underground sostiene infatti che Fury sarà nel film con Brie Larson, che dovrebbe iniziare la fase di produzione ad Atlanta nel gennaio del 2018.

Nulla, al momento, è ufficialmente confermato. Ricordiamo che Larson e Jackson hanno già lavorato insieme sui set di Kong: Skull Island e dell’imminente Unicorn Store (debutto alla regia proprio di Larsons).

Qui di seguito il tweet di Marc:

Looks like @SamuelLJackson will indeed be co-starring with @brielarson in #CaptainMarvel. Expected to begin shooting on January 8th in ATL. pic.twitter.com/SQyLdYZGDS

