Riceviamo e condividiamo un comunicato sulla presenza di Netflix al Comic-Con di San Diego di quest’anno (al quale anche Badtaste.it parteciperà).

Il colosso presenterà, oltre ad alcune serie televisive, anche alcune attività speciali dedicate a Bright di David Ayer e al film di Death Note.

Ecco il comunicato:

Netflix partecipa al San Diego Comic-Con 2017

Da Giovedì 20 Luglio a Domenica 23 Luglio

Siete pronti? Netflix trasformerà il San Diego Comic-Con nell’Upside Down! Sia che tu voglia cercare elfi e fate nel mondo di Bright o sfogliare una delle pagine del celebre Death Note, unisciti ai The Defenders e immergiti nel mondo di Netflix.

Nell’esclusivo NETFLIX BOOTH #3729, i fan potranno partecipare ad una serie di esperienze interattive ed immergersi a 360 gradi nel mondo dei contenuti originali Netflix.

Con la NETFLIX EXPERIENCE, grazie alla realtà virtuale, i fan potranno entrare nell’Upside Down di Stranger Things, visitare il mondo magico di Bright e camminare tra le strade di New York insieme ai The Defenders.

Per provare quest’esperienza unica nel suo genere visitate il padiglione Giovedì, Venerdì o Sabato tra le 11:00 e le 20:00, e Domenica tra le 11:00 e le 13:00.

Giovedì 20 Luglio – 15:15, Hall H

I FILM ORIGINALI NETFLIX: BRIGHT E DEATH NOTE

Guarda un’anteprima esclusiva del film di David Ayer Bright. Ambientato in un presente alternativo in cui umani, orchi, elfi e fate convivono dall’inizio dei tempi, questo film pieno di azione renderà il panel indimenticabile grazie alla presenza delle star Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Edgar Ramirez e David Ayer, coinvolti in un’esclusiva sessione di Q&A. I partecipanti potranno anche vedere un’anteprima del film thriller Death Note, basato sul celebre manga giapponese scritto da Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Il cast e il regista discuteranno con i fan la transizione della storia da graphic novel a film.

Giovedì 20 Luglio – 22:00, The Horton Grand Theater

UN’ANTEPRIMA NETFLIX A SORPRESA

Netflix presenterà a sorpresa l’anteprima di un nuovo film originale. I fan saranno invitati al Convention Center nella lobby prima della proiezione per partecipare ad attività interattive e ricevere gli autografi. Visita il Netflix booth durante la convention per saperne di più!

Venerdì 21 Luglio – 17:15, Hall H

NETFLIX PRESENTA: MARVEL’S THE DEFENDERS

Daredevil. Jessica Jones. Luke Cage. Iron Fist. Quattro iconici super eroi. Un palco.

Parteciperanno Jeph Loeb e ospiti a sorpresa direttamente dall’attesissima serie originale Netflix The Defenders, che parteciperanno insieme ad un panel che non potrai davvero perdere! Guarda per primo, in esclusiva, il team di supereroi di cui tutti parlano prima del lancio globale della serie TV su Netflix, il 18 Agosto.

Sabato 22 Luglio – 15:00,Hall H

STRANGER THINGS 2

Netflix invita i fan ad unirsi al cast e ai creatori della serie TV fenomeno della cultura pop Stranger Things e guardare in anteprima nuovi contenuti direttamente dalla seconda stagione, che riprende subito dopo il ritorno di Will Beyer in un mondo che non sarà mai più lo stesso.