Dopo il debutto online del primo trailer ufficiale di Jumanji – Welcome To The Jungle , ecco un nuovo poster, per il mercato di lingua spagnola, del sequel del film cult con Robin Williams del 1995. Nel cast del nuovo capitolo,. Il film, lo ricordiamo, sarà nei cinema americani il 20 dicembre.

Ecco il nuovo poster:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere la pellicola, prodotta da Matt Tolmach, William Teitler e Ted Field, il regista Jake Kasdan.

Lo script è opera di Scott Rosenberg e Jeff Pinkner, che si sono basati su una bozza di Chris McKenna e Erik Sommers. Nel cast Jack Black, Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Alex Wolff e Morgan Turner. Johnson, Hart, Black e Gillan saranno gli “avatar” dei bambini che giocheranno a Jumanji.

Fonte: ImpAwards