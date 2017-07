Spider-Man: Homecoming, un nuovo concept art e una valanga di immagini ufficiali del film con Tom Holland

L’uscita nelle sale diè alle porte!

Per l’occasione sono approdate in rete delle nuove immagini ufficiali targate Entertainment Weekly (e non) ed anche un suggestivo concept art firmato dal conceptual artist Ryan Meinerding.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.