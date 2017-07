Spoiler

Un momento particolarmente spassoso di, il film diin arrivo a settembre nelle nostre sale, è quello in cui Baby (Ansel Elgort) si rivolge a Doc (Kevin Spacey) dichiarando: “You and I are a team. Nothing is more important than our friendship”.

La cosa buffa è che si tratta di una citazione presa di peso da Monsters & Co. il film Pixar che, in una scena che precede quella con Spacey, viene guardato in TV da Baby e dal suo “padre adottivo”. La particolarità della cosa sta nel fatto che si tratta di un riferimento non così scontato, perché la Disney difficilmente permette alle sue pellicole di apparire con “cammei” in lungometraggi con Rating-R come Baby Driver appunto.

Nel corso di un Q&A tenutosi a Hollywood lo scorso week end, Edgar Wright ha raccontato (e poi confermato in un secondo tempo a io9) che è stato lo stesso Pete Docter della Pixar ad aver gradito l’accenno al film che ha co-diretto tanto da intercedere con la Disney che ha poi concesso l’impiego del passaggio in cui Mike dice a Sulley la frase che Baby “ricicla” poi con Doc.

