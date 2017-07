Dopo cinque anni di lotte, la Warner Bros. e gli eredi J.R.R. Tolkien hanno annunciato di aver risolto amichevolmente la disputa sullo sfruttamento dei diritti digitali delloe del

La Tolkien Estate e la casa editrice HarperCollins avevano intentato una causa da 80 milioni di dollari nel 2012 sostenendo che la Warner, la sua sussidiaria New Line e i detentori dei diritti di sfruttamento Saul Zaentz Co. avevano infranto i diritti di copyright come previsto dal loro accordo. Stando agli eredi del celebre scrittore, lo studio avrebbe potuto usare il brand solamente per prodotti e merchandise “tangibili” basati sui libri, non attraverso un tipo di sfruttamento digitale da loro reputato “estremamente offensivo“.

Negli ultimi due anni non è avvenuto nulla di pubblico, anche se l’imminente uscita di giochi come Middle-Earth: Shadow of War poteva indurre a pensare a una riappacificazione. E in effetti, oggi, con una dichiarazione rilasciata all’Hollywood Reporter, un rappresentate della Warner Bros. ha concluso: