L’iconica spada laser usata da(Mark Hamill) in Star Wars: Episodio IV – Un Nuova Speranza e in Episodio V – L’Impero Colpisce Ancora è stata venduta all’asta per $450.000 in favore della compagnia Ripley.

Il prezioso oggetto faceva parte della collezione privata del produttore Gary Kurtz. Se la cifra sopracitata sembra stellare, ricordiamo che l’originale R2-D2 usato per le riprese della prima trilogia è stato venduto all’asta per quasi 3 milioni di dollari.

Il destino della spada laser è ora nelle mani della Ripley, che potrebbe decidere di esporla in un qualche museo dedicato sul suolo americano.

