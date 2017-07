Manca poco all’inizio delle riprese diin cui rivedremonei panni di Jean Grey per la seconda volta.

Del personaggio ha avuto modo di parlare anche Famke Janssen, colei che l’ha interpretata per ben tre volte (quattro, contando il cammeo in Wolverine – L’Immortale).

Al Denver Comic-Con l’attrice ha escluso un suo ritorno, nonostante l’amore che nutre verso Jean Grey:

È stato fantastico. Nessuno di noi riusciva a immaginare, al tempo, quanto sarebbe diventato popolare il primo film e che “sarebbe vissuto” per più di 15 anni […] Penso che per me si tratti di un capitolo chiuso, ma è stata un’esperienza meravigliosa finché è durata ed è durata davvero a lungo. È stato un onore tanto il poter interpretare un personaggio come Jean Grey, perché già i fumetti sono qualcosa di splendido, quanto il poterlo fare insieme al talentuoso cast di attori con cui ho lavorato. Un’esperienza unica, di cui sono davvero grata. Jean Grey è una parte di me e se me lo chiedessero la interpreterei di nuovo con grande piacere.

Scritto e diretto da Simon Kinberg, e da lui prodotto insieme a Lauren Shuler Donner e Hutch Parker, X-Men: Dark Phoenix uscirà il 2 novembre 2018 nei cinema USA.

Nel cast ancora una volta Michael Fassbender (Magneto), James McAvoy (Xavier) Jennifer Lawrence(Mistica), Nicholas Hoult (Bestia), Alexandra Shipp (Tempesta), Tye Sheridan (Ciclope) e Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler). Jessica Chastain è in trattative per interpretare la villain del film, Lilandra, imperatrice dell’Impero Shi’ar, una razza aliena in cerca della Fenice per rubare il suo potere. Sophie Turner sarà ancora una volta Jean Grey.

Il film sarà ambientato 10 anni dopo Apocalisse, quindi negli anni novanta.