Spoiler

ATTENZIONE: L’ARTICOLO POTREBBE CONTENERE SPOILER SULLA PELLICOLA.

Non sappiamo ancora molto sul nuovo cinecomic incentrato sui mutanti della Marvel, ovvero X-Men: Dark Phoenix, oltre al fatto che tutto il cast dei capitoli precedenti tornerà nei rispettivi ruoli e che le riprese inizieranno a breve.

Online tuttavia sono approdati alcuni interessanti rumour sul progetto che si concentrano principalmente su Magneto, personaggio interpretato da Michael Fassbender.

Secondo alcune fonti di Nerdist infatti il personaggio potrebbe avere un’importanza più evidente all’interno della storia, oltre che ad un convenzionale cambio di look per quanto riguarda il costume. In relazione a quest’ultimo aspetto si dice che il nuovo abito del personaggio potrebbe suggerire “un look comunemente associato ad un leader di culto”.

Sempre Nerdist infine riporta che nel lungometraggio potrebbe apparire Genosha, ovvero un’isola immaginaria posta sulle coste africane che nei fumetti viene usata da Magneto come nuova patria dei mutanti prima di essere spazzata via dalle Sentinelle.

Nessuno di questi rumour è stato ancora confermato, e per questa ragione vi invitiamo a prendere tali notizie con la dovuta cautela. Ovviamente vi terremo aggiornati al riguardo.

Scritto e diretto da Simon Kinberg, e da lui prodotto insieme a Lauren Shuler Donner e Hutch Parker, X-Men: Dark Phoenix uscirà il 2 novembre 2018 nei cinema USA.

Nel cast ancora una volta Michael Fassbender (Magneto), James McAvoy (Xavier) Jennifer Lawrence(Mistica), Nicholas Hoult (Bestia), Alexandra Shipp (Tempesta), Tye Sheridan (Ciclope), Evan Peters (Quicksilver) e Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler). Jessica Chastain è in trattative per interpretare la villain del film, Lilandra, imperatrice dell’Impero Shi’ar, una razza aliena in cerca della Fenice per rubare il suo potere. Sophie Turner sarà ancora una volta Jean Grey.

Il film sarà ambientato 10 anni dopo Apocalisse, quindi negli anni novanta.