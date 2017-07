È andato prima in onda ieri sera sulle principali tv italiane per poi essere diffuso online il corto “See you in the future” realizzato per celebrare i 60 anni della, che ha appunto visto la luce nel luglio del 1957.

Come scrive Wikipedia:

Il 1º luglio 1957, la “Nuova 500” venne mostrata in anteprima al Presidente del Consiglio Adone Zoli, nei giardini del Viminale. Il 2 luglio la vettura fu presentata ufficialmente presso il circolo Sporting di Torino, tradizionale cornice in cui la FIAT presentava le sue novità. Alla serata di gala fece gli onori di casa il gotha aziendale, composto dal presidente Vittorio Valletta, dai vicepresidenti Gianni Agnelli e Gaudenzio Bono, dal responsabile dell’ufficio stampa Luigi Pestelli, oltre a vari dirigenti e tecnici. Ad attendere le autorità, i giornalisti e le varie personalità, un cinquantina di esemplari del nuovo modello, tutte di colore grigio e accompagnate da meccanici in tuta bianca, schierate a bordo piscina e pronte per un giro di prova. Tra i molti che vollero cimentarsi alla guida della “Nuova 500”, anche il campione di Formula 1 Nino Farina.

Lo spot viene definito da FCA come “un piccolo regalo che facciamo a tutti gli italiani per il compleanno della 500”.

Potete vederlo qua sotto: