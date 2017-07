(“The Stand In”), opera prima di Rä di Martino, è stato premiato al Karlovy Vary Film Festival con l’Eurimages Lab Project Award, riconoscimento che viene assegnato a film in produzione o post-produzione. La quattordicesima edizione del concorso Work in Progress, aperto a progetti in sviluppo in Europa Centrale e Orientale, i Balcani, la Turchia, la Grecia e gli ex territori Sovietici, è stata vinta da Censor di Peter Kerkes.

Nel film di Rä di Martino figurano attori come Valeria Golino, Filippo Timi e Corrado Sassi: si tratta della storia di una troupe italiana a Marrakech che cerca di realizzare il remake di Un Uomo a Nudo senza mai davvero riuscirci. Timi interpreta un personaggio ispirato al Burt Lancaster del film originale.

Selezionato come work in progress tra 100 coproduzioni europee come progetto realizzato al di fuori dei classici schemi cinematografici, il film è stato premiato con 50.000 € da Eurimages Consiglio d’Europa. Il premio viene assegnato a film in produzione o post-produzione, il film è stato premiato per il suo “approccio visuale sperimentale e ironico a una narrazione innovativa, e per trovarsi in bilico tra arte e film”. La Controfigura è una co-produzione tra Italia, Francia e Marocco.