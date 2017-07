Dopo l’uscita diha ammesso che, originariamente, Adam Warlock era uno dei personaggi presenti del film. Poi, la presenza di Warlock è stata eliminata per evitare che il secondo capitolo della saga fosse troppo “affollato”. Il personaggio, come saprete, viene evocato in una delle numerose scene durante i titoli di coda.

Nell’agosto del 2014, dopo l’uscita del primo film, Gunn aveva inoltre accennato alla possibilità che il Collezionista avesse tra i suoi cimeli proprio il bozzolo pronto ad ospitare Warlock (salvo poi accennare, mesi dopo, alla possibilità che quel bozzolo avesse un ruolo differente).

A tale proposito, il regista ha da poco specificato, tramite twitter, che il bozzolo visto nel primo film è probabilmente una versione primitiva dei bozzoli dei Sovereign.

Qui di seguito il tweet di Gunn:

The cocoon in the 1st GotG (& at Disneyland) is likely a primitive version of the Sovereign cocoons, when they 1st hatched their own. https://t.co/Xs0s0BB1ha

— James Gunn (@JamesGunn) 28 giugno 2017