Spider-Man: Homecoming domina sui social network per tre settimane consecutive

È Spider-Man: Homecoming il trionfatore delle conversazioni social delle ultime tre settimane. Il cinecomic di Jon Watts, da domani nei cinema italiani, ha generato 345.000 menzioni stando ai dati raccolti da ComScore (via Variety ) e di cui vi proponiamo un grafico in calce.

Il frutto della collaborazione tra la Sony e i Marvel Studios è stato il più chiacchierato in assoluto grazie alle recensioni positive e ad alcune delle interviste promozionali finite per diventare virali. In totale il film ha raggiunto quasi 3 milioni di menzioni.

Al secondo posto, dopo l’arrivo del primo trailer, troviamo Jumanji: Benvenuti nella Giungla e a seguire Dunkirk, The Greates Showman e Avengers: Infinity War, che stacca di poco Valerian e la Città dei Mille Pianeti.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.