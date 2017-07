Spider-Man: Homecoming, il motivo per cui Tom Holland è grato a Captain America: Civil War

Domani finalmente Spider-Man: Homecoming sarà nei cinema italiani. Si tratterà del debutto a tutti gli effetti di Tom Holland nell’Universo Cinematografico Marvel dopo una comparsa in, e a giudicare dalle parole dell’attore il film dei fratelli Russo è stato di grande importanza per lui.

È stato il modo migliore per dare inizio al [mio] franchise, è stato come un esame di preparazione. Insomma, se mi fosse andata male, avrei saputo cosa sistemare prima di partecipare a questo film. Perciò sono molto grato di aver avuto l’opportunità di fare quella prova e capire un po’ cos’è che volevano i fan. Alla fine sembra che abbiano particolarmente apprezzato la mia versione.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.