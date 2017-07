A volte, per rispondere a domande specifiche, replico “Per il canone non fa differenza”. Cosa intendo? Voglio dire che per il canone non è un dettaglio che è stato catalogato. […] Quindi non vedo un vero e proprio “discorso sul canone”. Un evento può essere diverso in una versione a fumetti, in un romanzo, in un cartone o in un live-action.

Secondo, tra i nomi di punta della Lucasfilm e membro del Lucasfilm Story Group, è tempo di non scomodare il Canone ufficiale diper ogni singolo evento o dettaglio che ha per teatro la Galassia Lontana Lontana. Come spiegato da Hidalgo:

Dichiarazioni che Hidalgo ha contestualizzato anche citando la famosa querelle su chi, tra Han e Greedo, abbia sparato per primo nella taverna di Mos Eisley in Una Nuova Speranza (chiamato semplicemente Star Wars nel 1977). Come dichiarato da Hidalgo:

È anche il mio modo di fuggire dalla diatriba su chi abbia sparato per primo tra Han e Greedo. Per quanto riguarda il Canone, due tizi sono entrati in quella taverna e Greedo ci ha rimesso la pelle. I report sull’accaduto sono vari e diversi.

It’s my way of dodging the who-shot-first horse carcass. All that’s canon is that two people entered that booth, & Greedo died. Reports vary — Pablo Hidalgo (@pablohidalgo) 4 luglio 2017

