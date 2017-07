La lavorazione diprosegue a spron battuto.

JustJared ha pubblicato una nuova galleria di scatti rubati dal set in cui vediamo Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) intento a combattere contro un misterioso nemico in CG. Come possiamo constatare dalle foto, l’attore con addosso la tuta per la Mocap sembra particolarmente interessato all’Occhio di Agamotto.

Le fotografie sono soggette a copyright quindi per vederle cliccate il link del tweet qua sotto:

Benedict Cumberbatch filmed an #AvengersInfinityWar fight scene with a man in a CGI suit today in Atlanta! https://t.co/ovnmQ2GWEr — JustJared.com (@JustJared) 6 luglio 2017

Gli Avengers torneranno in due film. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.