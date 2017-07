a dominare la classifica americana durante la festività del Quattro Luglio. Con un po’ di ritardo sono arrivati i dati definitivi d’incasso di martedì: il film d’animazione della Illumination Entertainment stacca tutti con 12.7 milioni di dollari, salendo così a 99 milioni in cinque giorni, in linea con le proiezioni finali degli analisti dopo un weekend al di sotto delle aspettative iniziali. In tutto il mondo il film è arrivato a 241.4 milioni di dollari nel giro di pochi giorni: in 44 dei 46 territori in cui è stato distribuito ha debuttato al primo posto

Ottima rimonta per Baby Driver, che martedì cala solo del 12% e sale al secondo posto incassando 4.4 milioni di dollari, per un totale di 39 milioni di dollari. Terza posizione per Wonder Woman, con 4 milioni di dollari e 534 milioni complessivi, mentre Transformers: l’Ultimo Cavaliere incassa 3.5 milioni di dollari e sale a 109 milioni complessivi.

Chiude la top-ten Cars 3, con 2 milioni di dollari e 125 milioni complessivi.

Fonte: BOM