Nell’ultimo capitolo del franchise diè presente un gustoso richiamo all’universo di, nello specifico a

Nel film, il Dottor Nefario appare infatti imprigionato in una lastra di ghiaccio in una posa molto simile a quella di Han Solo prigioniero della grafite (nella saga di Star Wars, Solo viene poi liberato ne Il Ritorno dello Jedi). Nefario, che in originale ha la voce di Russell Brand, è apparso nei due precedenti film della saga e nello spin-off Minions.

Eccolo in “posa” come Harrison Ford nel film di Irvin Kershner:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il primo film, uscito nel 2010, ha raccolto oltre 543 milioni di dollari al botteghino. Il sequel, nel 2013 oltre 971 milioni. Minions, nel 2015, ha toccato quota 1.159 miliardi di dollari. Minions 2, lo ricordiamo. è previsto nel 2020, mentre Cattivissimo Me 3 sarà nelle sale americane il 30 giugno di quest’anno.

Il film ruoterà attorno alle rivalità di famiglia. Gru scopre di avere un fratello di nome Dru, identico a lui in tutto e per tutto a parte una chioma bionda. Steve Carell, la voce di Gru, tornerà anche per il terzo capitolo e doppierà entrambi i fratelli.

Il cattivo del film sarà Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio degli anni ’80 che ha preso una brutta strada. A doppiare il personaggio – che potete vedere nella foto in calce – ci sarà Trey Parker (South Park).

Alla regia Pierre Coffin, Kyle Balda e Eric Guillon. La sceneggiatura è di Cinco Paul e di Ken Daurio. In Italia il film arriverà il 24 agosto.

Fonte: CB