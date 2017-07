Come da tradizione, a due settimane dall’inizio del Comic-Con di San Diego l’organizzazione inizia a diffondere il programma un giorno alla volta: oggi si comincia con il programma di mercoledì 19 luglio (la cosiddetta “preview night” dedicata esclusivamente alla televisione) e di giovedì 20 luglio.

Come sempre, noi di BAD saremo presenti alla manifestazione californiana, che seguiremo da vicino anche con BadTV.it. Qui sotto elenchiamo una selezione degli appuntamenti più interessanti legati all’ambito cinematografico: quest’anno la major protagonista del giorno che solitamente è più sgonfio di eventi è la 20th Century Fox, il che ci rallegra visto che temevamo il classico pienone del sabato in Sala H.

Per quanto riguarda il panel della Fox, possiamo immaginare che si parlerà dei film Marvel (magari con le prime immagini di Deadpool 2 e New Mutants, e forse novità sul prossimo X-Men), senza dubbio vi sarà un momento dedicato a Kingsman: il Cerchio d’Oro e Maze Runner: La Rivelazione, e potrebbe essere dato spazio anche a The Predator. Protagonista della giornata in Sala H anche Netflix, con Bright e il film di Death Note, entrambi molto attesi.

Vi rimandiamo a BadTV.it per quanto riguarda gli eventi della preview night di mercoledì e gli eventi tv del giovedì.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO – orari del Pacifico



HALL H

11.30 am – 20th Century Fox

Contenuto del panel non ancora specificato

12:45pm – Brigsby Bear Cast and Filmmaker Panel

Panel dedicato al film Brigsby Bear con Kyle Mooney, Dave McCary, Beck Bennett, Kevin Costello e membri di The Lonely Island.

3:15pm – Netflix Films: Bright and Death Note

Panel dedicato ai due film Netflix, saranno presenti Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, ed Édgar Ramírez, e il regista David Ayer, oltre al cast e al regista di Death Note

ROOM 7AB

2:00pm – Disney Animation Studios: The Art of Story

Panel dedicato allo sviluppo delle storie alla base dei film dei Walt Disney Animation Studios, alla presenza di artisti dello studio

ROOM 5AB

11:00am – Wonderstruck: from Page to Screen with Brian Selznick

L’autore del libro ci porta dietro le quinte del film di Todd Haynes, e svela in anteprima il nuovo trailer

ROOM 6A

6:45pm – The LEGO Ninjago Movie

Panel dedicato al film d’animazione con Dave Franco e Jackie Chan ROOM 6DE

10:15 am – Ghostbusters 101: A Ghostbusters Panel of Biblical Proportions!

Ivan Reitman e i creatori del fumetto della IDW parleranno del franchise (anche cinematografico) e dei fumetti, oltre che dei piani futuri della Ghost Corps