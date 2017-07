È online una nuova clip di, il film animato targato Sony in uscita negli Stati Uniti il 28 luglio e il 28 settembre in Italia. Nel video facciamo la conoscenza di Poop, emoji a forma di escremento, che in originale ha la voce di

Nel cast vocale originale del cartoon troviamo anche T.J.Miller, Jennifer Coolidge, Maya Rudolph, Jake T. Austin e Steven Wright (il padre di Gene, Mel Meh).

Ecco la clip!

La trama: Gene, emoticon nata senza una specifica identità, si imbarcherà in un viaggio all’interno della città di Textopolis (un mondo segreto che si nasconde in tutti gli smartphone e abitato dalle emoji) insieme all’amico Hi-5 (James Corden) nella speranza di trovare la sua “normalità” come le altre emoji. Dopo aver incontrato JailBreak (Ilana Glazer) si imbatteranno in un viaggio tra le varie app (Instagram, Twitter ecc.) alla ricerca del codice che sistemerà Gene una volta per tutte.