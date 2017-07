La performance al botteghino globale del reboot cinematografico diè stata al di sotto delle aspettative. In uno slancio di entusiasmo, come ricorderete, la Saban si era sbilanciata accennando alla possibilità di realizzare ben sei film della saga, qualora il primo avesse avuto un successo tale da poter rilanciare il franchise sul grande schermo.

Tuttavia, nonostante i risultati deludenti al box office, il film starebbe recuperando parte dei mancati incassi nelle sale sul mercato home video, dal quale arrivano segnali positivi dai numeri relativi agli acquirenti di DVD e Blu-ray. A tale proposito, CinemaBlend accarezza l’ipotesi (a oggi, lo ricordiamo, del tutto aleatoria) che tali proventi possano avvicinare l’eventualità che un secondo capitolo possa comunque essere messo in cantiere. Il film, inoltre, ha potuto godere e in parte gode tuttora, di una buona performance in termini di merchandise.

Al momento, è bene specificarlo, non ci sono dichiarazioni ufficiali a riguardo né da parte della Saban né dalla Lionsgate. L’idea di un potenziale nuovo capitolo pronto a sviluppare gli eventi del film di Dean Israelite rimane, al momento, nel campo della pura speculazione.

Cosa ne pensate? Potete commentare la notizia qui sotto o in questo topic del Forum Cinema.

Il film è prodotto dalla Lionsgate e dalla Saban Films; alla sceneggiatura Ashley Miller e Zack Stenzt (X-Men: L’Inizio), mentre Roberto Orci si è occupato della produzione. La trama del film è incentrata, proprio come la serie originale, su un gruppo di cinque teenager che diventano difensori del Pianeta dopo aver ottenuto poteri extraterrestri.

Nel cast Dacre Montgomery (A Few Less Men) nei panni di Jason il Ranger Rosso, RJ Cyler (Me and Earl and the Dying Girl) come Billy il Ranger Blu, Naomi Scott (The 33) come Kimberly la Ranger Rosa, Becky G (Empire) come Trini la Ranger Gialla, Ludi Lin (Monster Hunt) come Zack il Ranger Nero, ed Elizabeth Banks come Rita Repulsa.