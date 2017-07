Spider-Man: Homecoming, Kevin Feige conferma: il senso di ragno di Peter Parker esiste nell’UCM

Dopo il regista Jon Watts , anche il presidente dei Marvel Studiosè intervenuto in merito alla questione “senso di ragno”.

Il dirigente ha chiarito le affermazioni del filmmaker specificando che, chiaramente, la facoltà di Peter Parker esiste nel UCM e che Karen, l’intelligenza artificiale della sua “tenuta da supereroe” non rappresenta un rimpiazzo della cosa.

Penso proprio che lo abbia e che lo possieda a prescindere dal fatto che abbia o meno addosso il costume di Spider-Man. Credo che la maniera in cui esploreremo questo aspetto dal punto di vista cinematografico, sarà differente. Voglio dire, nei precedenti film è stato sempre mostrato in maniera abbastanza marcata, noi puntiamo a qualcosa di più “intimo”, come a una sua seconda natura […] Ma ci sono delle maniere per rendere gradualmente e lentamente manifesta la questione rendendola parte integrante delle sue abilità naturali. Lo esploreremo col passare del tempo, ma no, non dipende dal costume.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.