Spider-Man: Homecoming, Jon Watts sul rapporto tra Peter Parker e Tony Stark

Intervistato da Den of Geek,, regista di, ha avuto modo di parlare del ruolo di Tony Stark (Robert Downey Jr.) nel suo film, specificando che la presenza di Iron Man è stata un elemento fondamentale della storia fin dal concepimento del progetto.

Come spiegato da Watts:

Iron Man ha sempre fatto parte del film. E ne è sempre stata una parte importante. L’idea era proprio quella che fosse il riluttante mentore di Peter. O, in qualche modo, un mentore involontario. […] Se ci pensate, ora che Spider-Man è nell’Universo Cinematografico Marvel, significa che probabilmente Peter aveva qualcosa come otto anni quando ha visto in TV Tony Stark che annunciava al mondo di essere Iron Man.

E, come dichiarato da Watts:

E ora, la persona più famosa del mondo ha scelto Peter Parker per la sua folle avventura. Ed ecco Peter, lasciato lì nella sua cameretta, che sta avendo l’esperienza più straordinaria della sua vita senza poterlo dire a nessuno. Una follia!

La campagna marketing di Spider-Man: Homecoming, come saprete, ha mostrato varie sequenze relative al coinvolgimento di Tony Stark nella vicenda narrata. Watts, tuttavia, invita il pubblico ad avere fiducia circa il fatto che molto, del suo film, non è ancora stato mostrato:

Se fosse stato per me, non avrei rivelato niente. Nulla di nulla. Mi piacerebbe far uscire un film pronto a essere semplicemente una serie di sorprese. Ma posso dirvi che c’è decisamente molto più di ciò che avete visto nei trailer!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.

Nel cast Tom Holland, Marisa Tomei (Zia May), Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover, Angourie Rice, Michael Keaton. La pellicola non racconterà le origini del personaggio, ma si concentrerà sugli anni del liceo di un Peter Parker già in azione. Il film è co-prodotto da Kevin Feige assieme al suo team di esperti della Marvel, e da Amy Pascal, che ha supervisionato il lancio del franchise per la Sony 13 anni fa. Insieme, collaborano a una nuova direzione creativa per il lancia ragnatele. Sony Pictures continuerà a finanziare e distribuire i film della saga, e sarà ancora proprietaria dei diritti di sfruttamento del personaggio, mantenendo il controllo creativo finale.

