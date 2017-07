Come prevedibile,vola subito in testa alla classifica italiana giovedì, forte di un lancio in oltre 850 sale.

Il film distribuito da Warner incassa 632mila euro, un risultato in pari con quanto raccolse The Amazing Spider-Man 2: il Potere di Electro nel 2012 ma molto inferiore a quello di tutti i film precedenti (e non parliamo degli oltre 2.7 milioni incassati da Spider-Man 3 il primo maggio 2007, anche perché era festivo). Insomma, un debutto non proprio entusiasmante per il film di uno Spidey che ha alle spalle un franchise come quell dell’Universo Cinematografico Marvel. Sarà interessante vedere come proseguirà la sua corsa questo weekend.

Scende al secondo posto Transformers: l’Ultimo Cavaliere, che incassa 54mila euro e sale a 3.8 milioni complessivi, mentre al terzo posto 2:22 – il Destino è già Scritto si accontenta di 29mila euro (453mila complessivi) e al quarto La Mummia ne incassa solo 15mila (4.2 milioni complessivi). Chiude la top-five Pirati dei Caraibi – la Vendetta di Salazar, con 13mila euro e 12.1 milioni complessivi.