Sul suo account Instagram qualche settimana fa aveva già mostrato le sue “ferite di guerra”, ma è stato solamente in occasione Karlovy Vary International Film Festival cheha parlato alla stampa dei suoi infortuni.

Durante la conferenza stampa per Wind River di Taylor Sheridan, l’attore ha ammesso di essersi fratturato il gomito destro e il polso sinistro durante le riprese di una scena d’azione per Tag, una commedia con Isla Fisher a Annabelle Wallis. Nessun problema, però, in vista delle riprese del sequel di Avengers: Infinity War, che partiranno nelle prossime settimane:

Naturalmente è problematico, ma non mi fermerà dal fare le cose che ho bisogno di fare. Guarirò in fretta, sto facendo di tutto per guarire quanto prima. Il film a cui sto lavorando non necessita di acrobazie, è una commedia che ha richiesto un po’ d’azione, ma non ci sarà bisogno di picchiare persone o fare cose folli. L’unico problema è vestirmi, non riesco ad allacciarmi le scarpe! E comunque guarirò prima dell’inizio di Avengers [4], quindi questo sarà un buon allenamento.

No, this was NOT a proposal 😧#fixedup #ouch A post shared by Jeremy Renner (@renner4real) on Jun 22, 2017 at 2:35pm PDT

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.