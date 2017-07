Dopo essere stata ricoverata per un infarto qualche giorno fa, si è spenta ieri a 93 anni, moglie di

Questa la dichiarazione di un portavoce della famiglia all’Hollywood Reporter a conferma della notizia:

Posso confermare la triste notizia che Joan Lee è morta questa mattina in pace e circondata dalla sua famiglia. La famiglia chiede il tempo per piangere questa perdita e il rispetto della privacy in questo momento difficile.

Modella di origini britanniche, Joan Clayton Boocock (in Lee) è stata vicina alla leggenda della Marvel praticamente per tutta la vita: i due sono stati sposati quasi 70 anni. Fu lei a convincere Lee, quando stava per lasciare il suo lavoro alla Timely Comics, a scrivere un’ultima storia “importante” della quale potesse andare realmente fiero. Quella storia, grazie all’aiuto di Jack Kirby, divenne il primo numero dei Fantastici Quattro…

Questa la dichiarazione ufficiale della Marvel Entertainment dopo la notizia:

Apprendiamo con grande tristezza della perdita di Joan Lee. Abbiamo perso un membro della famiglia Marvel oggi, e i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a Stan e a sua figlia Joan in questo momento difficile.

Negli anni è stata anche doppiatrice delle serie animate degli anni novanta di Spider-Man e I Fantastici Quattro, ed è comparsa recentemente in un cammeo assieme al marito in X-Men: Apocalypse.

Non è chiaro se dopo questo lutto Stan Lee comparirà alla D23 tra una settimana, come inizialmente previsto.