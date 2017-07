Spider-Man: Homecoming, le due scene dei titoli di coda nel dettaglio

Spoiler

Sono ben due le scene dei titoli di coda di, una arriva alla fine dei tag principali, l’altra proprio alla conclusione dei credits.

Nella prima troviamo Toomes (Michael Keaton) in prigione dopo la sua cattura, ha ricevuto una visita dalla sua famiglia ed è in procinto di incontrarli. In corridoio si imbatte Mac Gargan, uno dei suoi ex soci che viene arrestato dall’FBI sul traghetto di Staten Island, con un grosso scorpione tatuato sul collo. Gargan gli dice che è tutta colpa di Spider-Man se si trovano entrambi in prigione: “Ho degli amici che vorrebbero incontrarlo, scattargli qualche foto, tagliargli la gola…” gli dice, poi prosegue dicendo che ha sentito delle voci secondo cui Toomes sarebbe a conoscenza della vera identità del ragazzino. “Se lo avessi saputo” ribatte Adrian, “sarebbe già morto“. Toomes allora si allontana a inizia a sorridere: ha deciso di proteggere Spider-Man. Quanto a Gargan, l’uomo potrebbe ricoprire una certa importanza nel sequel di Homecoming in arrivo nel 2019 e magari diventare lo Scorpione dei fumetti.

La seconda scena è quella che oggi potrebbe essere definita come una perfetta “trollata”.

Captain America ci accoglie su sfondo bianco. Nel corso del film lo abbiamo visto mentre “sorveglia” gli studenti durante le punizioni, li sfida a gare sportive e così via: è stato ingaggiato dal governo a ricoprire il ruolo di precettore (non si sa quando, ma il costume indica che si tratta di video piuttosto vecchi).

Nella scena che giunge alla fine di tutti i titoli di coda, Captain America ci parla del valore della pazienza, “una delle delle qualità che tutti i soldato o gli studente dovrebbero avere“.

Poi prosegue dicendo che: “A volte la pazienza è la chiave per la vittoria, a volte conduce a poco e nulla e sembra che non ne sia valsa la pena. E tutto quello che vi chiedete è… A cosa è servito aspettare così tanto per qualcosa di così deludente?“. Esattamente, Steve Rogers. Esattamente.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.