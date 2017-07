Spider-Man: Homecoming, ecco il video con le audizioni di Tom Holland

Durante la promozione di, Tom Holland si è prestato a un divertente sketch per MTV.

Nel filmato che trovate qua sotto, il giovane attore britannico mostra alcuni estratti dalle sue audizioni per ottenere la parte di Peter Parker.

Come potrete constatare si tratta di performance davvero poco… convenzionali, ma estremamente divertenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.