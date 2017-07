La Ghost House Pictures e la Good Universe hanno affidato ala regia del reboot di

Pesce, che ha esordito dietro la macchina da presa con The Eyes of My Mother, curerà anche una nuova versione dello script, inizialmente redatto da Jeff Buhler.

Il reboot è in fase di progettazione dal 2014. Tra i produttori figurano Sam Raimi insieme a Rob Tapert e a Taka Ichise, con Roy Lee, Doug Davison, Joe Drake e Nathan Kahane come produttori esecutivi.

The Grudge del 2004, come saprete, vedeva nel cast Sarah Michelle Gellar ed era un remake del film giapponese del 2002 Ju-on: The Grudge. Un secondo e un terzo capitolo sono poi usciti nel 2006 e nel 2009.

Pesce è al momento impegnato nel post-produzione del thriller psicologico Piercing, che vede nel cast Mia Wasikowska (Alice In Wonderland) e Christopher Abbott.

