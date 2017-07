Dopo aver scritto quella scena, ho provato a spiegarla alla troupe per circa un’ora. Tutti sorridevano, ma si vedeva perfettamente che nessuno stava capendo niente di niente.

Il nuovo film di, conterrà una folle sequenza d’azione della durata di ben 18 minuti. Proprio il regista ha avuto modo di anticipare alcuni dettagli circa la genesi e i lavori della complessa scena, descritta come un vorticoso inseguimento dal ritmo serrato e ambientato contemporaneamente in due diverse dimensioni. La prima difficoltà, non a caso, è stata quella di spiegare accuratamente l’impianto visivo e la successione serrata degli eventi al team di addetti ai lavori:

Come raccontato da Besson, sono poi stati reclutati oltre 120 studenti dell’École de la Cité, scuola di formazione gratuita aperta proprio dal regista nel 2012. Con l’aiuto degli alunni è stato girato l’intero schema della sequenza, per la quale sono stati realizzati oltre 600 elementi di storyboard. Come spiegato da Besson:

Ho portato 120 studenti nel soundstage e abbiamo girato l’intera sequenza. Erano attori, operatori di macchina, addetti alle luci, ai costumi… Abbiamo messo le 600 illustrazioni sul muro e, passo dopo passo, abbiamo girato tutto. Sono riusciti a fare tutto in tre settimane, prima che passassimo al montaggio e prima che inserissimo la colonna sonora. E così, finalmente, la troupe ha capito che tipo di scena avevo in mente!

Prodotto dalla EuropaCorp di Besson, il film è un adattamento della graphic novel di Pierre Christin e Jean-Claude Mezieres “Valérian e Laureline agenti spazio-temporali”, ambientata nel mondo del 28esimo secolo. Una pellicola fantascientifica ad alto budget i cui effetti visivi verranno realizzati dalla Weta Digital, la Industrial Light & Magic e Rodeo FX.

A scrivere l’adattamento Luc Besson. Questa la sinossi ufficiale:

Nel film, Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) sono agenti speciali del governo dei territori umani, e devono mantenere l’ordine nell’universo. Valerian ha in mente qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo con la sua partner – proponendosi apertamente a lei. Ma la sua lunga storia con le donne, e valori tradizionali di lei, fanno sì che vi sia un costante rifiuto. Sotto le direttive del loro comandante (Clive Owen), Valerian e Laureline si imbarcano in una missione nella città intergalattica mozzafiato di Alpha, una metropoli in continua espansione la cui popolazione è composta da migliaia di specie diverse da tutti e quattro gli angoli dell’universo. I 17 milioni di abitanti di Alpha hanno unito i loro talenti, le loro tecnologie e le loro risorse per migliorare le condizioni di vita di tutti. Sfortunatamente non tutti ad Alpha condividono gli stessi obiettivi: forze oscure sono all’opera per mettere in pericolo il genere umano.

Del cast, oltre a Cara Delevingne, fanno parte anche Dane DeHaan, Rutger Hauer, John Goodman, Clive Owen, Ethan Hawke, Herbie Hancock e Rihanna.

Fonte: EW