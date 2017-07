Con ben 50.5 milioni di dollari, inclusi 15.4 milioni delle anteprime di giovedì,si prepara a diventare il secondo miglior esordio di sempre per un film Sony e il secondo esordio di sempre della saga dinegli Stati Uniti, ovviamente dopo(59.8 milioni). Sebbene infatti ci sia una forte probabilità che gli incassi dei primi giorni vengano “gonfiati” dai fan che si saranno precipitati in sala a vedere il film, la Sony prevede ora almeno 115/120 milioni di dollari in tre giorni, una cifra davvero notevole che potrebbe addirittura essere superiore.

Il punteggio dei sondaggi CinemaScore è “A”, il che dovrebbe garantire al film un ottimo passaparola (ma anche in questo caso i fan possono aver condizionato tale punteggio, quindi aspettiamo qualche giorno prima di fare delle ipotesi sulla tenuta).

Al secondo posto venerdì cala di quasi il 60% rispetto a una settimana fa Cattivissimo Me 3, con 11.3 milioni di dollari e 126 milioni complessivi, mentre al terzo posto Baby Driver raccoglie altri 3.9 milioni di dollari e sale a 48 milioni complessivi. Quarta posizione per Wonder Woman, con 2.9 milioni di dollari e 361 milioni complessivi, mentre scivola al quinto posto Transformers: l’Ultimo Cavaliere con 1.8 milioni di dollari e solo 114 milioni complessivi.