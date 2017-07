Quest’anno più di ogni altro anno, la sfida tra DC Entertainment e Marvel Studios sarà protagonista dei panel del sabato al Comic-Con di San Diego nella gigantesca Sala H. Gli appuntamenti cinematografici del 22 luglio, infatti, includono solo i due mega-panel della Warner Bros. (che oltre ae ai prossimi film DC presenterà anche pellicole come) della durata di più di due ore, e quello dei Marvel Studios. Quest’ultimo vede come confermata solo la partecipazione di Kevin Feige, ma scommettiamo che come ogni anno ci saranno moltissime sorprese?

Da notare come, nel mezzo, oltre al classico panel Women Who Kick Ass saranno presenti due importanti panel TV: quello di Westworld e quello di Stranger Things, entrambi pronti per la loro seconda stagione. Trovate tutti gli appuntamenti tv su BadTV.it.

Ecco i panel cinematografici di sabato, quale attendete di più?

SABATO 22 LUGLIO (orari del Pacifico)



SALA H

11:30am • Warner Bros. Pictures Presentation

Non sappiamo nulla di ufficiale sul panel, se non che ci saranno i cast dei film DC, di Blade Runner 2049 e di Player One.

2:00pm • Entertainment Weekly's Women Who Kick Ass: Icon Edition with Charlize Theron

5:30pm • Marvel Studios

Non sappiamo nulla di ufficiale sul panel, se non che parteciperà Kevin Feige

ROOM 23ABC

11.00am • Costume Design for Screen

Q&A con i costumisti Ann Foley, Ivy Thaide, Jill O’Hanneson, Kiersten Ronning, Marlene Stewart, Ruth Carter, Samantha Kuester.

12:00pm • The Production Designer: Architect of Imagination



ROOM 25ABC

11.00am Marvel Studios’ Theatrical Prop Development

L’esperto di oggetti di scena Russell Bobbitt mostrerà alcuni degli oggetti di scena utilizzati nei film dei Marvel Studios e risponde a un Q&A

