, che tra qualche giorno comparirà sul palco della Sala H al Comic-Con di San Diego , è impegnatissimo. Attualmente il regista sta lavorando alla post-produzione di, mentre sono in corso a New York le riprese di(prodotto da Amy Pascal, con protagonisti Tom Hanks e Meryl Streep). Il primo uscirà il 30 marzo 2018, mentre il secondo arriverà ancora prima, il 22 dicembre di quest’anno.

La Amblin Productions, che produce entrambe le pellicole, ha annunciato oggi che mentre John Williams comporrà la colonna sonora di The Papers (sarà il 28esimo film di Spielberg per lui), non potrà lavorare a quella di Player One proprio perchè entrambi saranno in post-produzione nello stesso momento. Spielberg ha quindi scelto un altro grande compositore per la colonna sonora del film fantascientifico: Alan Silvestri, premio Oscar per Forrest Gump. Con lui aveva già lavorato, come produttore, a Ritorno al Futuro.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Variety