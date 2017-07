Spider-Man: Homecoming tra i cinecomic live action con il miglior punteggio su RottenTomatoes

Quando i Marvel Studios e la Sony hanno annunciato di essere al lavoro su un nuovo reboot della saga di, la preoccupazione nei fan si è fatta subito palpabile. Il debutto del “nuovo” Spidey inha calmato gli animi, ma è il successo di critica (e di pubblico) a confermare che la strategia sta funzionando.

A colpire particolarmente, in un’epoca in cui numerosi sequel e reboot vengono criticati negativamente, è l’accoglienza della stampa USA. Homecoming infatti attualmente rientra nella piccola (ma significativa) lista di film live action basati su fumetti con il punteggio più alto su RottenTomatoes.

Il celebre archivio di recensioni, infatti, assegna alla pellicola con Tom Holland un punteggio di 94%: su 197 recensioni registrate, il 94% esprime un giudizio generalmente positivo. Altri film con la stessa percentuale sono Spider-Man 2 di Sam Raimi (2004) e Il Cavaliere Oscuro (2008).

Il dato va comunque contestualizzato: innanzitutto parliamo di percentuale e non di voto (Spider-Man: Homecoming ha un voto medio di 7.7 mentre Spider-Man 2 ha 8.3 e Il Cavaliere Oscuro 8.6), inoltre il film di Raimi conta 263 recensioni mentre quello di Nolan 324.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.