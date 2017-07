Spider-Man: Homecoming, ecco tutte le scene che mancano all’appello

Spoiler

, dal 6 luglio nei cinema italiani, presenta una serie di scene che “mancano all’appello”, ovvero sequenze mostrate (o di cui si è discusso) in fase di promozione e poi tagliate dal montaggio finale.

Come nel caso di Guardiani della Galassia: Vol. 2 di James Gunn, anche il marketing del film di Jon Watts ha usato un paio di sequenze create ad hoc per la campagna promozionale.

Passiamole in rassegna.

Spider-Man e Iron Man

Il marketing ci ha letteralmente bombardato con questa sequenza con protagonisti Iron Man e Spider-Man in volo sin dal primo trailer della pellicola di Jon Watts. Nel montaggio finale non ve n’è traccia, ma a quanto pare la scena non era mai stata concepita per essere inserita nel film.

Lo ha spiegato il regista a ScreenCrush:

Per il primo trailer volevano un’inquadratura con Spider-Man e Iron Man insieme in volo. Volevano usare del materiale dalla scena con il traghetto di Staten Island, ma non aveva un bell’aspetto. Gli sfondi, visto che il terminal di Staten Island è molto semplice, facevano sembrare il tutto un modello 3D non ultimato. Così ho proposto di usare il Queens per lo sfondo. Visto che non potevamo creare una sequenza da capo, abbiamo sfruttato degli sfondi girati nei pressi della metropolitana e li abbiamo piazzati lì.

Chiaramente la promozione ha fatto parecchia leva sulla presenza di Iron Man: nel banner a seguire vediamo il supereroe scontrarsi con l’Avvoltoio, accorrendo in difesa di Spider-Man, cosa che non succede nel film.

Tony e Peter

Da una delle prime scene del film con Tony e Peter mancano alcune battute alternative presenti nei trailer. Tra queste, quando Peter gli chiede se può tenere il costume, Tony ribatte: “Certo, per me è piccolo“. Oppure: “Non vuol dire che tu sia un Avenger, se lo stavi pensando” e ancora “Quindi per diventare un Avenger bisogna fare un colloquio o delle prove?“.

C’è anche un’altra battuta assente e non corrispondente alla sequenza mostrata: “Senti, Peter, lascia perdere il mostro volante. C’è già chi si occupa di queste cose“.

L’Avvoltoio

Eccoci davanti a un’altra sequenza creata appositamente per i trailer: una inquadratura con l’Avvoltoio che entra in scena in maniera molto teatrale. Sempre dalla stessa intervista al regista apprendiamo quanto segue:

L’inquadratura con l’Avvoltoio nell’atrio dell’hotel è stata creata appositamente per il Comic-Con, avevamo girato solo per un paio di settimane, quindi avevamo pochissimo materiale a disposizione. Però ho usato la stessa angolazione nel film per la prima volta che entra in scena. L’inquadratura è la stessa, semplicemente non è nell’albergo di Atlanta.

La terza inquadratura usata esclusivamente nei trailer è quella in cui Peter a scuola riguarda i video della “guerra civile” a Berlino.

Nel montaggio finale sta in realtà guardando un altro video su youtube, lo stesso mostratogli da Tony nella sua stanza in Captain America: Civil War (quello in cui ferma un auto diretta contro un bus).

Selfie e elicotteri

Ha creato parecchio scalpore uno stunt girato a settembre 2016 con protagonisti Spider-Man e una ragazza dai capelli rossi appesi…a un elicottero! Anche dopo aver visto la pellicola risulta decisamente difficile capire di quale scena potrebbe trattarsi: a giudicare degli abiti della ragazza (intenta tra l’altro a scattarsi un selfie) sembra che fosse a una festa.

Da un dietro le quinte in teatro di posa, poi, notiamo quello che sembrerebbe essere un altro momento tratto dallo stesso tipo di salvataggio, anche se Spidey qui accorre in aiuto di una donna più anziana.

Ecco anche un video (e qui altre foto):

Alla sequenza ha alluso lo stesso Tom Holland nella seguente intervista (minuto 23:40):

In una scena hanno fatto pendolare la mia povera controfigura da un elicottero e l’hanno gettata in un lago. Diamine, questa è una diretta, vero? Va bene, ora sapete che a un certo punto Spider-Man finisce in un lago.

Zia May

Ecco un paio di scene tagliate con Marisa Tomei. Nella prima, la zia di Peter appare molto allarmata: sembra si sia precipitata a scuola per avere notizie sull’incidente al monumento di Washington.

Nella seconda, quando consola suo nipote, May dice a Peter che non può “reggere il peso delle responsabilità tutto sulle tue spalle“.

A seguire, Peter cammina per strada dopo che Tony Stark lo punisce riprendendosi il costume.

Il primo bacio di Peter

Al ballo di fine anno, Peter e Liz avrebbero dovuto entrare in una certa intimità, ma sembra che il primo bacio del giovane Spider-Man sia stato rimandato a un altro film. L’attrice Laura Harrier ha parlato della scena a Comicbook:

Abbiamo girato diverse versioni del bacio e nessuna è nel film. Non so, è una scelta interessante. Non sapevamo quale avrebbero scelto perché abbiamo provato diverse opzioni per il bacio con Spider-Man, ma alla fine sono state scartate tutte.

A seguire, un’altra inquadratura tagliata con Liz durante l’incidente a Washington.

Lo stunt preferito



Era l’acrobazia preferita di Tom Holland, ma alla fine è stata tagliata. Nel video in calce Tom Holland racconta di aver fatto un po’ di pressioni al coordinatore degli stunt per fare personalmente un’acrobazia sul set. Si tratta del momento in cui riesce a uscire dalle macerie dopo lo scontro con l’Avvoltoio: avrebbe dovuto correre su una trave e saltare.

Captain America

Nel corso del film lo vediamo protagonista di una serie di momenti decisamente esilaranti e addirittura nella seconda scena dei titoli di coda in un momento di metacinema. Nell’edizione home video ci saranno altri video, come spiegato dal regista:

Quando abbiamo girato quelle scene sembrava di lavorare a un documentario, dico sul serio. Abbiamo scritto così tante battute stupide io e uno degli sceneggiatori. Ognuno aveva un’idea diversa su cosa dovesse dire Captain America, così le abbiamo scritte su un gobbo e Evans ha dovuto leggerle tutte. È stato divertentissimo, perché Chris NON è affatto come Captain America dal vivo, perciò fargli leggere tutta quella roba assurda, con quel vecchio costume, è stato uno spasso. Ha improvvisato tantissimo. Ne abbiamo girate così tante che non sono nel film, probabilmente saranno nel Blu-Ray.

Cosa ne pensate? Voi ne avete notata qualcuna? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.