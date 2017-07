A pochi giorni dall’uscita di, la 20th Century Fox ha diffuso online in streaming la colonna sonora composta dal premio Oscar

È il quarto film per il duo Giacchino / Matt Reeves; i due avevano collaborato anche per il film precedente della saga. Acclamato dalla critica, The War – il Pianeta delle Scimmie si distingue per una colonna sonora molto intensa e ricca di sfumature: potete ascoltarla direttamente qui sotto!

Il film arriverà nelle sale italiane il 13 luglio.

La 20th Century Fox presenta il film War – Il Pianeta delle Scimmie, sequel di Apes Revolution – Il Pianeta delle Scimmie, che ancora una volta sarà diretto da Matt Reeves. Cesare e il suo popolo di scimmie sono costretti a battersi contro un esercito di esseri umani guidati dal crudele Colonnello (Woody Harrelson). Le scimmie subiscono grosse perdite e Cesare comincia a meditare vendetta!

Michael Giacchino si è occupato della colonna sonora. Nel cast Andy Serkis, Judy Greer, Steve Zahn, Woody Harrelson e Gabriel Chavarria.