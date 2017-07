L’MPAA, come ricordato da ScreenCrush , ha introdotto il Rating PG (visione consigliata con la supervisione di un adulto) e le sue varie declinazioni solo dal 1° luglio 1984. Prima di tutto ciò non esistevano restrizioni più importanti come ad esempio il Rating R e molti dei film ritenuti per ragazzi classificati come PG contenevano delle scene o delle sequenze davvero forti ed alcune anche piuttosto traumatizzanti.

