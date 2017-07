La Grand Central Station di New York è da sempre scenario prediletto per molte scene dei più svariati lungometraggi, da Io Sono Leggenda a The Avengers.

La location sulla 5th Avenue è stata infatti scenario di molte battaglie, sia aliene che non. Per questo motivo il canale You Tube Eclectic Method ha voluto enfatizzare la cosa “ricostruito” alcune delle scene più iconiche ambientate nella stazione newyorkese (e dintorni) con l’ausilio di Google Earth.

Potete vedere il risultato qui di seguito:

FONTE: GeekTyrant