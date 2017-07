Sono terminate ufficialmente alle Hawaii le riprese principali di. L’annuncio è stato fatto dal regista J.A. Bayona, mentre lo sceneggiatore e produttore Colin Treworrow ha twittato una nuova, misteriosa immagine ufficiale.

Last group of animatronic dinos ready for the final day of shooting, congrats to all on wrapping FALLEN KINGDOM! @JurassicWorld pic.twitter.com/Ma2BNtJbbs

This is a wrap for Jurassic World: Fallen Kingdom! What a journey! Thank you to everyone that made it possible. #JurassicWorldFallenKingdom pic.twitter.com/dtMsNDvZwP

— JA Bayona (@FilmBayona) July 9, 2017