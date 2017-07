Nel comunicato stampa sottostante potete scoprire tutti i prodotti selezionati dalla Warner Bros. per i due giorni del nuovodi Amazon, tra cui serie tv per la prima volta in edizione Complete Collection e cofanetti speciali di lungometraggi.

WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA

PRESENTA

IN OCCASIONE DEL PRIME DAY 2017 DI AMAZON

LE MIGLIORI SERIE TV

PER LA PRIMA VOLTA

IN EDIZIONE COMPLETE COLLECTION

Tanti imperdibili Cofanetti Blu-ray e DVD

disponibili ad un prezzo speciale solo per il 10 e 11 Luglio su Amazon

Warner Bros. Entertainment Italia sarà tra i protagonisti del Prime Day di Amazon.it il 10 e 11 luglio: alcune tra le più iconiche Serie TV, oltre ad una selezione di Cofanetti da Collezione firmati Warner Bros., saranno disponibili durante le 30 ore del Prime Day ad un prezzo speciale per far felici gli appassionati del piccolo e grande schermo.

In vista della messa in onda su Sky Atlantic dell’attesa settima stagione de Il Trono di Spade, il cofanetto delle prime sei stagioni sarà disponibile in Blu-ray™ e DVD per il Prime Day per poter rivivere tutte le emozioni ed i colpi di scena di questa serie che tiene con il fiato sospeso milioni di spettatori in tutto il mondo. A questo si aggiungeranno le Complete Collection con tutte le stagioni di Serie cult come: Buffy, l’iconica True Detective, il teen drama The O.C., l’esilarante sit-com How I Met Your Mother e molte altre. Il Prime Day è un’occasione imperdibile per arricchire la propria library con le migliori Serie TV in Blu-ray™ e DVD, alcune disponibili per la primissima volta in edizione Complete Collection e ad un prezzo speciale.

Ed anche per gli appassionati del grande cinema ci saranno delle occasioni da non lasciarsi scappare, in particolare verranno editati dei nuovissimi cofanetti con protagonisti: il Re del Brivido Stephen King – con due cofanetti che racchiudono il meglio dei film e delle miniserie tratte dai suoi romanzi – il cult distopico di George Miller Mad Max: Fury Road – disponibile in un’edizione steelbook contenente una suggestiva versione del film Black & Chrome; e il regista Premio Oscar® Danny Boyle con un cofanetto dedicato ai suoi successi.

Prime Day è l’evento annuale di Amazon con centinaia di migliaia di promozioni riservate ai clienti Prime di tutto il mondo. Tra le novità di quest’anno, i clienti Prime avranno a disposizione 30 ore di shopping a partire dalle 18.00 di lunedì 10 luglio, con nuove promozioni per tutte le 30 ore. Per maggiori informazioni e per iscriversi a Prime, visita il sito amazon.it/primeday.

MAD MAX: FURY ROAD BLU-RAY™ STEELBOOK

Contiene il film Mad Max: Fury Road + Mad Max: Fury Road Black & Chrome Edition, in cui le incredibili immagini del film si tingono di un bianco e nero mozzafiato.

Video : 1080p High Definition 16×9 2.4:1

Lingue : Italiano, Spagnolo Dolby Digital 5.1; Inglese Dolby Atmos TrueHD

Sottotitoli: Greco, Spagnolo, Svedese, Norvegese, Islandese, Finlandese, Danese, Italiano n/u, Inglese n/u

Contenuti Speciali: Una nuova introduzione alla Black & Chrome Edition di George Miller; Maximum Fury: Filming Fury Road; Mad Max: Fury on Four Wheels; The Road Warrios: Max & Furiosa; The Tools of the Wasteland; The Five Wives: So Shiny, So Chrome; Fury Road: Crash and Smash; Scene Eliminate.

DANNY BOYLE COLLECTION

127 Ore : Blu-ray™; Lingue: Italiano 5.1 DTS; Inglese 5.1 DTS-HD Master Audio™; Sottotitoli: Italiano, Inglese.

Una vita esagerata : DVD; Lingue: Italiano, Inglese 5.1 Dolby Digital. Sottotitoli: Italiano, Inglese.

28 Giorni Dopo : Blu-ray™; Lingue: Italiano 5.1 DTS; Inglese 5.1 DTS-HD Master Audio™. Sottotitoli: Inglese, Italiano.

The Beach : DVD; Lingue: Italiano, Inglese 5.1 Dolby Digital. Sottotitoli: Italiano, Inglese.

The Millionaire : Blu-ray™; Lingue: Italiano, Inglese/Indiano 5.1 Dolby Digital; Italiano PCM. Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u

In trance : Blu-ray™; Lingue: Italiano 5.1 DTS; Inglese 7.1 DTS-HD Master Audio™;. Sottotitoli: Inglese, Italiano

Sunshine : Blu-ray™; Lingue: Italiano 5.1 DTS; DTS-HD Master Audio™; Sottotitoli: Italiano, Inglese.

STEPHEN KING HORROR COLLECTION 8 FILM IN DVD

Una raccolta di otto film, alcuni dei quali introvabili, per il cinema ispirati ad opere di Stephen King e che sono diventati dei veri e propri cult, in attesa dell’uscita al cinema del nuovo film tratto dal besteller IT.

Carrie ; Lingue: Italiano, Inglese, Francese (5.1 Dolby Surround). Sottotitoli: Italiano. Contenuti Speciali: Trailer Cinematografico Originale; Making Of La Realizzazione di Carrie : “Dal Romanzo Alle Immagini”, “Dalle Immagini alle Scene”; Cortometraggio; Galleria Fotografica.

Fenomeni Paranormali Incontrollabili: Lingue: Italiano, Inglese (Mono). Sottotitoli: Italiano, Inglese, Spagnolo.

L’ultima eclissi ; Lingue: Italiano, Inglese, Francese (Dolby Surround). Sottotitoli: Italiano, Inglese. Contenuti Speciali: Trailer Cinematografico; Commento del Regista Taylor Hackford.

Il Miglio Verde; Lingue: Italiano, Inglese (5.1 Dolby Digital). Sottotitoli: Italiano, Inglese. Contenuti Speciali: Documentario Dietro le Quinte “Walking the Mile”.

Cuori in Atlantide; Lingue: Italiano, Inglese, Francese (5.1 Dolby Digital). Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Olandese, Arabo, Spagnolo, Portoghese, Tedesco, Rumeno, Bulgaro. Contenuti Speciali: Commento del regista Scott Hicks; Galleria Fotografica; Intervista ad Anthony Hopkins; Trailer Cinematografico.

L’Acchiappasogni ; Lingue: Italiano, Inglese. Sottotitoli: Italiano, Inglese. Contenuti Speciali: Intervista con Stephen King: “Dreamweavers”: Gli Effetti Speciali; Scene Inedite e Finale Originale; Trailer cinematografico.

1408; Lingue: Italiano, Inglese (5.1 Dolby Digital); Italiano (DTS). Sottotitoli: Italiano, Italiano n/u. Contenuti Speciali: Scene Tagliate; I Protagonisti; Il Regista; Il Set; Gli Effetti Speciali; Trailer.

Lo Sguardo di Satana – Carrie; Lingue: Italiano, Inglese (5.1 Dolby Digital). Sottotitoli: Italiano, Inglese.

STEPHEN KING HORROR COLLECTION TV SERIES IN DVD

Quattro Miniserie tratte da altrettante celebri opere di Stephen King

IT ; Lingue: Italiano, Inglese, Francese (2.0 Dolby Surround). Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Olandese, arabo, Italiano n/u, Inglese n/u.

Shining ; Lingue: Italiano, Inglese, Francese (5.1 Dolby Digital); Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Olandese, Arabo, Spagnolo Tedesco, Rumeno, Italiano n/u, Inglese n/u.

Salem’s Lot ; Lingue: Italiano, Inglese (5.1 Dolby Digital); Sottotitoli: Italiano, Inglese, Olandese, Ebraico, Italiano n/u.

Incubi e Deliri; Lingue: Italiano, Spagnolo (2.0 Dolby Surround); Inglese (5.1 Dolby Digital); Sottotitoli: Italiano, Inglese, Spagnolo, Italiano n/u, Inglese n/u.

IL TRONO DI SPADE S1-6 IN BLU-RAY™

27 dischi

Video: 1080p High Definition 16×9 1.78.1

Lingue Episodi: : Prima Stagione – Italiano (DTS-HD Master Audio™ 5.1), Inglese (DTS-HD Master Audio™ 5.1). Seconda Stagione – Italiano (DTS Digital Surround™ 5.1), Inglese (DTS-HD Master Audio™ 5.1), Tedesco (DTS Digital Surround™ 5.1). Terza Stagione – Italiano (DTS Digital Surround™ 5.1), Inglese (DTS-HD Master Audio™ 5.1), Tedesco (DTS Digital Surround™ 5.1), Russo (DTS Digital Surround™ 2.0), Ceco (DTS Digital Surround™ 2.0). Quarta Stagione – Italiano (DTS Digital Surround 5.1), Inglese (DTS-HD Master Audio 5.1), Tedesco (DTS Digital Surround 5.1), Russo (DTS Digital Surround 5.1). Quinta Stagione – Italiano (5.1), Inglese (5.1 DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos®), Russo (5.1). Sesta Stagione – Italiano, Russo (Dolby Audio 5.1); Inglese (Dolby Audio 5.1, Dolby Atmos®); Ceco, Ungherese, Polacco (Dolby Audio 2.0)

Sottotitoli Episodi: Prima Stagione – Italiano per non udenti, Inglese per non udenti, Ceco. Seconda Stagione – Italiano per non udenti, Inglese per non udenti, Tedesco, Ceco. Terza Stagione – Italiano per non udenti, Inglese per non udenti, Tedesco, Russo, Ceco, Greco. Quarta Stagione – Italiano per non udenti, Inglese per non udenti, Tedesco, Russo. Quinta Stagione – Italiano per non udenti, Inglese per non udenti, Russo. Sesta stagione – Italiano per non udenti, Inglese per non udenti, Russo, Ceco, Ungherese, Polacco, Greco, croato, Ebraico, Portoghese, Rumeno, Slovacco, Turco, Cinese, Coreano, Tailandese.

IL TRONO DI SPADE S1-6 IN DVD

30 dischi

Video: 16:9 FF region 2

Lingue Episodi: Prima Stagione – Italiano (5.1 Dolby Digital), Inglese (5.1 Dolby Digital). Seconda Stagione – Italiano (5.1 Dolby Digital), Inglese (5.1 Dolby Digital), Tedesco (5.1 Dolby Digital). Terza Stagione – Italiano (5.1 Dolby Digital), Inglese (5.1 Dolby Digital), Tedesco (5.1 Dolby Digital), Russo (2.0 Dolby Digital). Quarta Stagione – Italiano (5.1 Dolby Digital), Inglese (5.1 Dolby Digital), Tedesco (5.1 Dolby Digital), Russo (5.1 Dolby Digital). Quinta Stagione – Italiano (5.1 Dolby Digital), Inglese (5.1 Dolby Digital), Russo (5.1 Dolby Digital). Sesta stagione – Italiano, Inglese, Russo (5.1 Dolby Digital); Ceco, Ungherese, Polacco (2.0 Dolby Digital)

Sottotitoli Episodi: Prima Stagione – Italiano per non udenti, Inglese per non udenti. Seconda Stagione – Italiano per non udenti, Inglese per non udenti, Tedesco. Terza Stagione – Italiano per non udenti, Inglese per non udenti, Tedesco, Russo. Quarta Stagione – Italiano per non udenti, Inglese per non udenti, Tedesco, Russo. Quinta Stagione – Italiano per non udenti, Inglese per non udenti, Russo. Sesta Stagione – Italiano per non udenti, Inglese per non udenti, Russo, ceco, Ungherese, Polacco, Greco, Croato, Ebraico, Portoghese, Rumeno, Slovacco, Turco.

HOW I MET YOUR MOTHER LA SERIE COMPLETA IN DVD

9 Stagioni/27 dischi

Lingue: Italiano 2.0 Dolby Digital, 2.0 Dolby Surround, 5.1 Dolby Digital; Inglese 2.0 Dolby Digital, 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese

BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI LA SERIE COMPLETA IN DVD

7 Stagioni/39 dischi

Lingue: Italiano e Inglese 2.0 Dolby Surround

Sottotitoli: Italiano, Inglese

TRUE DETECTIVE S1-2 IN BLU-RAY™

6 dischi

Lingue Episodi: Prima stagione – Italiano (DTS Digital Surround 5.1), Inglese (DTS-HD Master Audio™ 5.1). Seconda stagione – Italiano e Spagnolo (DTS Digital Surround 5.1), Inglese (DTS-HD Master Audio™ 5.1)

Sottotitoli Episodi: Prima stagione – Italino n/u, Inglese n/u,. Seconda stagione – Italiano n/u, Inglese n/u, Tedesco.

TRUE DETECTIVE S1-2 IN DVD

6 dischi

Lingue Episodi: Prima stagione – Italiano e Inglese (5.1 Dolby Digital). Seconda stagione – Italiano, Inglese, Tedesco (5.1 Dolby Digital)

Sottotitoli episodi: Prima stagione – Italiano n/u, Inglese n/u. Seconda stagione – Italiano n/u, Inglese n/u, Tedesco.

THE FOLLOWING LA SERIE COMPLETA IN DVD

3 Stagioni/12 dischi

Lingue Episodi: Prima stagione – Italiano, Tedesco, Francese, Ceco (Dolby Digital 2.0); Inglese (Dolby Digital 5.1). Seconda stagione – Italiano, Tedesco (Dolby Digital 2.0); Inglese (Dolby Digital 5.1). Terza stagione – Italiano, Tedesco (Dolby Digital 2.0); Inglese (Dolby Digital 5.1)

Sottotitoli Episodi: Prima stagione – Olandese, Francese, Greco, Polacco, Portoghese Europeo, Italiano n/u, Inglese n/u, Tedesco n/u. Second stagione – Italiano n/u, Inglese n/u, Tedesco n/u. Terza stagione – Italiano n/u, Inglese n/u, Tedesco n/u, Portoghese, Polacco, Greco.

THE FOLLOWING LA SERIE COMPLETA IN BLU-RAY™

3 Stagioni/9 dischi

Lingue Episodi: Prima stagione – Italiano, Francese (Dolby Digital 2.0); Inglese (DTS-HD Master Audio™ 5.1); Tedesco (Dolby Digital 5.1). Seconda stagione – Italiano, Tedesco (Dolby Digital 2.0); Inglese (DTS-HD Master Audio™ 5.1). Terza stagione – Italiano (Dolby Digital 2.0); Inglese (DTS-HD Master Audio™ 5.1); Tedesco (Dolby Digital 5.1)

THE O.C. LA SERIE COMPLETA IN DVD

4 Stagioni/24 dischi

Lingue Episodi: Prima stagione – Italiano (Stereo 2.0), Inglese, Francese, Spagnolo (Dolby Digital 2.0). Seconda stagione – Italiano, Inglese, Spagnolo (Dolby Digital 2.0). Terza stagione Italiano, Inglese, Francese (Dolby Digital 2.0). Quarta stagione – Italiano, Inglese, Francese (Dolby Digital 2.0)

Sottotitoli Episodi: Prima stagione – Italiano, Inglese n/u, Portoghese, Spagnolo. Seconda stagione – Italiano, Inglese n/u, Portoghese, Spagnolo. Terza stagione – Italiano n/u, Inglese, Francese, Olandese. Quarta stagione – Italiano n/u, Inglese, Francese, Olandese.

TRUE BLOOD LA SERIE COMPLETA IN DVD

7 Stagioni/33 dischi

Lingue Episodi: Prima stagione – Italiano, Ceco, Polacco, Spagnolo, Tedesco (Stereo 2.0), Inglese (Dolby Digital 5.1). Seconda stagione – Italiano, Inglese (Dolby Digital 5.1). Terza stagione – Italiano, Inglese (Dolby Digital 5.1). Quarta stagione – Italiano, Inglese (Dolby Digital 5.1). Quinta stagione – Italiano, Inglese (Dolby Digital 5.1). Sesta stagione – Italiano, Inglese (Dolby Digital 5.1). Settima stagione – Italiano, Inglese (Dolby Digital 5.1)

Sottotitoli Episodi: Prima stagione – Italiano n/u, Inglese n/u, Portoghese, Polacco, Turco, Bulgaro, Ceco, Tedesco, Spagnolo, Greco, Ebraico. Seconda, terza, quarta, quinta, sesta e settima stagione – Italiano n/u, Inglese n/u.

SIX FEET UNDER – LA SERIE COMPLETA IN DVD

5 Stagioni/25 dischi

Lingue Episodi: Prima stagione – Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco (Dolby Digital 5.1). Seconda stagione – Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco (Dolby Surround 2.0); Inglese (Dolby Digital 5.1). Terza stagione – Italiano, Spagnolo (Dolby Surround 2.0), Inglese (Dolby Digital 5.1). Quarta stagione – Italiano, Spagnolo (Dolby Surround 2.0), Inglese (Dolby Digital 5.1). Quinta stagione – Italiano, Spagnolo (Dolby Surround 2.0), Inglese (Dolby Digital 5.1)

Sottotitoli Episodi: Prima stagione – Italiano n/u, Inglese n/u, Tedesco n/u, Italiano, Inglese, Ebraico, Greco, Portoghese, Spagnolo, Tedesco, Turco, Ungherese. Seconda stagione – Italiano n/u, Inglese n/u, Tedesco n/u, Italiano, Inglese, Ebraico, Portoghese, Spagnolo, Tedesco, Turco, Ungherese. Terza stagione – Italiano n/u, Inglese n/u, Italiano, Inglese, Greco, Portoghese, Spagnolo. Quarta stagione – Italiano n/u, Inglese n/u, Italiano, Inglese, Greco, Portoghese, Spagnolo. Quinta stagione – Italiano n/u, Inglese n/u, Italiano, Inglese, Greco, Portoghese, Spagnolo.

SONS OF ANARCHY – LA SERIE COMPLETA IN DVD