“Alcune delle canzoni presenti nel film sono del tutto nuove per me. Non c’è neanche un brano dei Beatles che per me è una cosa abbastanza triste!”.

Così ha scherzato Peter Jackson durante il Botta&Risposta con Edgar Wright e Ansel Elgort tenutosi a Wellington nel corso del fine settimana. Il regista inglese e la giovane star statunitense erano in Nuova Zelanda per promuovere la release di Baby Driver – Il Genio della Fuga, il lungometraggio in arrivo il 7 settembre nei cinema dello stivale.

Potete vedere il filmato integrale dell’evento direttamente qua sotto:

Ecco la sinossi del film in uscita a settembre in Italia: