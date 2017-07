Mentre negli Stati Uniti il secondo reboot dell’Uomo Ragno è stato accolto molto positivamente dal pubblico, con il secondo miglior esordio di sempre per la saga, in Italianon è riuscito a sconfiggere il senso di stanca che ormai da settimane avvolge i cinema.

Il film ha raccolto 2.6 milioni di euro in quattro giorni, con una media di circa 2.800 euro per sala: si tratta del peggior esordio di sempre per la saga, anche se va precisato che nessun episodio era uscito in pieno luglio. È un brutto segnale soprattutto per chi spera che gli studios continuino a far uscire film in estate nel nostro paese, anche se quello dei nostri cinema è un problema più generale che stagionale.

Al secondo posto, distantissimo, troviamo Transformers: l’Ultimo Cavaliere con 313mila euro e un totale di 4.1 milioni di euro. Il film si conferma il peggiore incasso della saga. Al terzo posto 2:22 – il Destino è già Scritto tiene molto bene e incassa 191mila euro e sale a 616mila euro complessivi.

Al quarto posto La Mummia incassa 117mila euro, salendo a 4.3 milioni complessivi, mentre chiude la top-five Pirati dei Caraibi – la Vendetta di Salazar con 100mila euro e un totale di 12.2 milioni.