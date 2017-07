Grande successo pernegli Stati Uniti.

Il film co-prodotto dai Marvel Studios e dalla Sony Pictures ha conquistato i cinema americani vincendo il weekend e incassando 117 milioni di dollari in tre giorni (incluse le anteprime di giovedì sera). La cifra potrebbe essere ritoccata nei risultati definitivi di domenica, ma già così rappresenta il secondo miglior weekend d’esordio di sempre sia per la saga (dopo Spider-Man 3) che per la Sony, oltre al miglior incasso d’esordio per un film Marvel (non sequel). Il successo del film, che ha ottenuto un CinemaScore A, potrebbe riflettersi sui risultati dell’estate intera, attualmente sotto del 9% nei biglietti staccati rispetto all’anno scorso. Molto dipenderà, ovviamente, anche dalle performance di The War – il Pianeta delle Scimmie e di Dunkirk, ma Spider-Man: Homecoming è uno degli ultimi film dell’estate ad avere un appeal per tutta la famiglia (il cosiddetto “four quadrant movie”) dopo che diversi titoli di questo tipo hanno fallito nei mesi precedenti (a parte Wonder Woman).

Ben 10.6 milioni sono stati incassati nei 392 cinema IMAX americani, cui vanno aggiunti 7 milioni nei 277 cinema IMAX nel resto del mondo. Fuori dagli USA la pellicola ha incassato 140 milioni in 56 territori (23.400 schermi), per un totale di ben 257 milioni di dollari in cinque giorni in tutto il mondo. Ricordiamo che ne è costati 175.

Scende al secondo posto Cattivissimo Me 3, con 34 milioni di dollari e un totale di 149.2 milioni di dollari, che diventano 447 in tutto il mondo. Un altro grande risultato per il film Illumination, anche se minore delle attese: è costato infatti solo 80 milioni di dollari. Al terzo posto Baby Driver tiene bene e incassa 12.8 milioni di dollari, perdendo solo il 38%. Costato 34 milioni di dollari, il film ha raggiunto i 57 milioni complessivi solo negli USA.

Quarta posizione per Wonder Woman, che incassa 10.1 milioni di dollari e sale a 368.8 milioni di dollari negli USA (745.8 in tutto il mondo).

Scivola al quinto posto Transformers: L’Ultimo Cavaliere, con 6.3 milioni di dollari e un totale di 118.9 milioni di dollari. Globalmente la pellicola di Michael Bay sfiora i 500 milioni complessivi, in forte calo rispetto ai risultati internazionali dei film precedenti.

Al sesto posto Cars 3 incassa 5.6 milioni di dollari, portandosi a 133 milioni complessivi, mentre al settimo posto The House incassa 4.8 milioni di dollari per un totale di 18.6 milioni di dollari (una delusione, ne è costati 40), mentre all’ottavo posto The Bigk Sick incassa 3.6 milioni di dollari e sale a 6.9 milioni complessivi. Chiudono la classifica 47 Meters Down (2.8 milioni, 38.5 milioni complessivi) e The Beguiled (2 milioni, 7.4 milioni complessivi).