Un film di James Bond, assolutamente. Nel corso degli anni ho parlato con i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Amo profondamente questo personaggio, e sono elettrizzato ogni volta che vedo cosa fanno con esso. Forse un giorno riusciremo a trovare un modo per lavorare insieme. Devi essere necessario, non so se mi spiego. Deve essere necessaria una reinvenzione del personaggio, devi essere necessario. E al momento le cose stanno andando molto bene.

In un lungo profilo pubblicato da Playboy parla della sua carriera ma anche dei suoi progetti futuri. Inutile dire che uno degli argomenti trattati è James Bond, viste le forti influenze di un film come Al Servizio Segreto di Sua Maestà su. Nolan conferma di essere ancora interessato a dirigere un film della saga, ma solo con la giusta libertà creativa:

Il riferimento di Nolan sembra essere al suo coinvolgimento nel rilancio della saga di Batman. Al momento il James Bond rilanciato con Casinò Royale sta andando molto bene soprattutto per quanto riguarda gli incassi, e siccome squadra che vince non si cambia, l’idea è almeno per il momento una figura come Nolan non sia necessaria (proprio in questi giorni circolano rumour più o meno attendibili sul fatto che la Broccoli voglia coinvolgere nuovamente Daniel Craig e Adele per il prossimo film della saga).

Insomma: sembra certo che prima o poi Nolan dirigerà un film di James Bond, solo… non adesso.