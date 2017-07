Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nei giorni scorsi si sono svolti negli Stati Uniti gli incontri stampa di, la nuova pellicola diretta da

Eravamo presenti anche noi di BadTaste (ecco un estratto dalla nostra intervista con l’acclamato filmmaker), ma per vedere le nostre interviste dovrete pazientare ancora un po’, ovvero fino all’uscita del film in Italia che avverrà il 31 agosto.

Da una chiacchierata fatta dal regista inglese insieme all’Hollywood Reporter emerge un dato abbastanza curioso riguardante la sua conoscenza di Harry Styles, l’ex componente degli One Direction che ha recentemente cominciato la sua carriera da solista.

Nolan ha spiegato:

Non ero realmente consapevole di quanto fosse famoso Harry Styles. Voglio dire, mia figlia me ne aveva parlato, i miei figli me ne avevano parlato, ma non ero informato più di tanto sulla cosa. La realtà dei fatti è che l’ho ingaggiato perché era adattissimo alla parte e si è letteralmente guadagnato il suo posto a tavola.