Come sapete nel weekend si è tenuto il junket dia Santa Monica (California). Noi di BadTaste.it eravamo presenti e abbiamo visto il film nell’immenso schermo IMAX del cinema AMC Universal CityWalk 19 nei pressi degli Universal Studios Hollywood: si tratta di un gigantesco schermo IMAX sul quale il film è stato proiettato nel formato originale in cui è stato girato, e cioè in pellicola formato IMAX.

Questa mattina la Warner Bros. ha sollevato l’embargo sui commenti sul film sui social network (quello sulle recensioni rimarrà attivo ancora per qualche giorno), e così vi proponiamo in primis un nostro breve commento:

#Dunkirk è uno dei film più ambiziosi di #ChristopherNolan. Non è uno dei migliori né è perfetto, ma è un’esperienza cinematografica unica — Andrea F. Berni (@andreafrancesco) July 10, 2017

Ho visto #Dunkirk in IMAX 70mm ed è stata una cosa incredibile, quasi tutto il film è in IMAX. Cercate di vederlo in IMAX o in 70mm — Andrea F. Berni (@andreafrancesco) July 10, 2017

#Dunkirk mi è piaciuto e cercherò di rivederlo. Durata perfetta, per certi versi è un film molto nolaniano, ma anche unico nel suo genere — Andrea F. Berni (@andreafrancesco) July 10, 2017

#HarryStyles convince con la sua interpretazione in #Dunkirk, anche se #TomHardy è imbattibile pur avendo pochissime battute. Film corale — Andrea F. Berni (@andreafrancesco) July 10, 2017

Ultima cosa su #Dunkirk: i pochissimi dialoghi si contrappongono a una colonna sonora di #HansZimmer più presente che mai, detta il ritmo — Andrea F. Berni (@andreafrancesco) July 10, 2017

In generale, le reazioni della stampa USA sui social sono molto positive, e sottolineano tutte come sia importante vedere il film in IMAX o in pellicola Large Format 70mm. Vi proponiamo alcuni dei tweet più interessanti:

#Dunkirk is chaotic, relentless, thrilling & one of the most captivating movies you will see this year. A master class in craft. What a ride pic.twitter.com/7PUxG71KKZ — ErikDavis (@ErikDavis) July 10, 2017

Dunkirk is edge of your seat filmmaking that’s fully realized in @IMAX. Can honestly say I’ve never seen anything like it. See this in IMAX! pic.twitter.com/7F10lnBB5U — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 10, 2017

DUNKIRK: intense! 3 intercutting stories on 3 time frames. Almost a silent film, w/ incredible score. May be divisive. I LOVED. See 70mm! pic.twitter.com/E6Xga21Skm — Alicia Malone (@aliciamalone) July 10, 2017

DUNKIRK is fantastic. Truly thrilling from first to last second. A heartbreaking, heart-pounding, nail-biting offering. Nolan fans, rejoice. — Anna Klassen (@AnnaJKlassen) July 10, 2017

A lot of people were wondering about @harry_styles & unknown cast. They’re all great but Dunkirk is not about any one solider. pic.twitter.com/L1mHj1Uwxa — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 10, 2017

Can't wait to review "Dunkirk,' a mix of modern storytelling (interwoven timeframes), classic filmmaking (real Spitfire dogfights) #Dunkirk — Stephen Whitty (@StephenWhitty) July 10, 2017

